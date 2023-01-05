Премьеры книг и флэшбуки. Какую программу для литературных гурманов подготовили в Любани на зимних каникулах?

Новости Беларуси. Во время зимних каникул в Минской области проходят оздоровление около 10 тысяч ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работает свыше 300 школьных лагерей, в том числе 10 – в Любанском районе. Здесь отдохнут более 200 детей.

Организованы развлекательно-образовательные проекты. Так, свою программу подготовили специалисты районной библиотеки. Для юных литературных гурманов реализуют флэшбуки, где проходят презентации книг белорусских писателей. Вместе с ребятами обсуждаются сюжет, проблематика произведений, а как итог – обмен впечатлениями. Например, школьники уже познакомились с творчеством Валерия Квилории.

Мария Безпрозванная, заведующая отделом по работе с детьми Любанской районной центральной библиотеки имени И.А. Муравейко: Во время школьных каникул с 25 декабря по 8 января при отделе по работе с детьми разработана и организована яркая, насыщенная программа и мероприятия на любой вкус для детей нашего города и района. Для наших состоявшихся литературных гурманов проходят премьеры книг и флэшбуки. Также в распоряжении наших пользователей настольные игры и аэрохоккей.

Надежда Сливец, библиотекарь отдела по работе с детьми Любанской районной центральной библиотеки имени И.А. Муравейко:

Чтобы познакомить их с книгами, мы придумали такую форму работы – примеры книги. Мы берем книги более содержательные, которые нужны детям. Для более старших детей мы берем социальные проблемы.

Кроме того, в районной библиотеке проходят семейные чтения. Сейчас они посвящены рождественским традициям. Для ребят организуют мастер-классы. За время каникул библиотеку уже посетили около 300 юных читателей.