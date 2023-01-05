10 новых спецмашин выделили могилёвским дорожникам. Что водители говорят о технике?

Новости Беларуси. Резкое изменение погоды ощутили на себе белорусы. Дожди и снегопад накрыли практически всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве к обильным осадкам подготовились заранее. Там в арсенале дорожных служб появилась новая техника. Наш корреспондент Юлия Мычка подробнее.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Могилеве активно избавляются от прошлогоднего снега. Оттепель дала коммунальным службам недельную передышку. Но уже на следующей неделе синоптики обещают опять осадки. А значит, и техника, и люди должны быть во всеоружии. Об старый снег работники коммунальных служб сточили уже не одну лопату. Зато чистые дорожки радуют не только глаза, но и уставшие от гололеда ноги. На остановке люди делают замечание, мол, убирать снег сейчас – мартышкин труд. Но одинокие ледяные сугробы у дороги могут стать не верхушкой, а основой для нового айсберга.

Артем Жаворонков, начальник участка могилевского дорожно-мостового предприятия:

Полполосы закроем или полосу, и не смогут проезжать. Дорога сужается, и чтобы этого не происходило, нужно своевременно убирать снег и вывозить на специализированные полигоны. Недавний снегопад в середине декабря доказал, что неравный бой со стихией можно выиграть только при наличии крепкой техники. Накануне 2023 года сразу три новеньких МАЗа пополнили автопарк ДМП. Предприятие обслуживает около 500 километров дорог, почти 50 мостов и полтысячи остановок. Еще четыре комбинированных дорожных машины только вчера приехали в Могилев прямо с завода. Автопарк могилевских дорожников пополнился новой спецтехникой. Подробнее здесь.

Всю прошлую зиму Александр Сыродоев провел за рулем этого старенького МАЗа. По меркам машин автомобиль уже солидный пенсионер. 10 лет эксплуатации. Соль и время сделали свое дело. Диагноз – коррозия металла – все тяжелее поддается лечению. Своего старого друга водитель моет последний раз. Через несколько минут мужчина отправится в свой первый рейс на новой технике. К ее осмотру водитель подходит с хозяйской щепетильностью и мужским прагматизмом.

Николай Харц, директор могилевского дорожно-мостового предприятия:

Пытаемся поддерживать в более-менее хорошем состоянии, чтобы она работала. Понятно, что она часто ломается, уже не то обслуживание дорог, потому что техника старенькая. Бывает, есть проблемы, что не хватает ее. Сейчас у нас все будет хорошо. За последние два года автопарк предприятия прирос на 11 единиц новой техники. Такое техническое перевооружение поможет более оперативно и качественно обслуживать дороги.

Александр Сыродоев, водитель могилевского дорожно-мостового предприятия:

Вот, красавица стоит. Ощущения самые лучшие. Новая, приятная кабина, приятное все. Чистенько, аккуратно, все работает, все замечательно. Сегодня пойдем в первый рейс.