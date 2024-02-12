В Минске в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию не менее 650 тысяч кв. м жилья

Новости Беларуси. Почти 350 объектов включено в инвестпрограмму столицы на 2024 год. В основном средства будут направлять на строительство. Всего намерены освоить более 1,5 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Значительные суммы пойдут на обновление улично-дорожной сети и инженерно-транспортной инфраструктуры. В том числе на строительство 3-й линии метрополитена. Продолжатся работы по переводу города на подземные источники водоснабжения. Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 160 тысяч для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Все объекты определены, строительно-монтажные работы во всех запланированных к вводу в текущем году домах начаты. Планируется в текущем году освоить не менее 70 миллионов кредитных ресурсов банков, которые будут выделены гражданам на строительство жилья как государственная поддержка.

Завершат в 2024 году и строительство новых блоков двух больниц. А после реконструкции планируется сдать центр реабилитации «Росток». Немало в программе и образовательных объектов. Так, в планах сдать школу в микрорайоне Лебяжий, детские сады в границах улиц Таежная – Ключевая, Скрипникова – Одинцова и по улице Фогеля.