Гитлеровское командование за голову Доватора обещало крупную награду. История Героя СССР

В 2024 году Беларусь празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: тысячи разрушенных городов, миллионы человеческих жертв и неисчислимое количество искалеченных судеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями. Один из примеров мужества и стойкости – Лев Доватор. Он прославился дерзкими конными рейдами по тылам противника. Подробнее о его судьбе расскажет Алена Жиборт.

Алена Жиборт, корреспондент:

Улица Льва Доватора в Гродно появилась в начале 60-х годов прошлого века. Тогда это была окраина, сейчас – почти центр. Здесь расположены здание суда, страховая организация, прокуратура, детская поликлиника, а также студенческие общежития и различные торговые объекты. Рядом и переулок Доватора, свернув с которого мы попадаем в среднюю школу № 18. С мая 2022 года она тоже носит имя Героя Советского Союза. Родился Лев Доватор в феврале 1903 года в одной из крестьянских семей на Витебщине. Ему посчастливилось окончить не только сельскую церковно-приходскую, но и трехлетнюю школу второй ступени. Юность будущего генерал-майора прошла спокойно. Он работал на Витебской льнопрядильной фабрике, был секретарем волостного комитета комсомола, учился в партийной школе. А в сентябре 1924-го добровольно пошел служить в Красную армию.

Изначально Лев Доватор заведовал складом в 7-й Самарской кавалерийской дивизии в Минске. Позже прошел военно-химические курсы и стал инструктором-химиком и командиром химического взвода. В 1926 году Лев Доватор женился. Молодая семья из Минска переехала в Ленинград, и будущий генерал-майор стал курсантом Высшей кавалерийской школы. Через три года окончил ее и командовал взводом в кавалерийском полку Северо-Кавказского военного округа. Позже Доватор служил на Дальнем Востоке. А с 1936-го по 1939-й опять учился. В этот раз в Москве, в Военной академии имени Фрунзе.

За это время Доватор побывал и в Испании. Там он полгода сражался против фашистов и накапливал опыт действий в тылу противника. После окончания Военной академии Доватор получил звание майора и был назначен начальником штаба кавалерийского полка. Позже, уже в звании полковника, стал начальником штаба кавалерийской бригады в Московском военном округе. В составе этой бригады Доватор не раз возглавлял колонны кавалеристов во время праздничных парадов на Красной площади. С марта 1941-го полковник был назначен начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии, дислоцировавшейся в Волковыске. К лету его семья уже была готова к переезду в Беларусь, но Доватор простудился и во второй половине июня с острым приступом радикулита оказался в военном госпитале в Москве. Великую Отечественную войну он встретил на больничной койке.