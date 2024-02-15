В Минске в 2 раза уменьшился объём ямочности на дорогах в сравнении с 2023-м

В Минске в сравнении с 2023 годом объем ямочности на дорогах уменьшился вдвое. В этом сезоне на обработку улично-дорожной сети использовано около 95 тысяч тонн соли и 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В места временного складирования и на снегосплавный пункт вывезено около 460 тысяч кубометров снега. По сравнению с прошлым зимним периодом, это на 100 тысяч кубометров больше. Для поддержания проезжей части улиц в надлежащем состоянии проводятся работы по ямочному ремонту. Применяются литые асфальтобетонные смеси. Ремонт дорожного покрытия в столице ведется круглосуточно.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В 2023 году выполнялись превентивные мероприятия, такие как поверхностная обработка и герметизация трещин. В то же время было выполнено около миллиона метров квадратных замены асфальтобетонного покрытия на всю ширину. В настоящее время состояние улично-дорожной сети Минска находится в неплохом состоянии. На данный момент выполнено около 30 тысяч метров квадратных ямочного ремонта.

Текущий ремонт – это устранение дефектов, замена наиболее нагруженного верхнего слоя покрытия. Сейчас готовится техника, которая будет использоваться в летний период: асфальтоукладчики, катки и фрезы. Когда потеплеет, специалисты приступят к стандартным сезонным работам.