Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана ровно 35 лет назад

Ровно 35 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. К 15 февраля 1989-го воины-интернационалисты находились там девять лет, один месяц и 19 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в День памяти воинов-интернационалистов, говоря об этих мужественных людях, Президент подчеркивает: они до конца были верны присяге, честно и стойко исполняли воинский долг за пределами Родины.

Многие белорусские семьи хранят тяжелые воспоминания о той войне. Своих сыновей, павших на поле боя, Беларусь чтит и скорбит вместе с их родными и близкими. В списке погибших 771 наш земляк. Двенадцать и сейчас считаются пропавшими без вести.