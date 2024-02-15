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Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана ровно 35 лет назад

15 февраля 2024 06:33
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Ровно 35 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. К 15 февраля 1989-го воины-интернационалисты находились там девять лет, один месяц и 19 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана ровно 35 лет назад-1

Ежегодно в День памяти воинов-интернационалистов, говоря об этих мужественных людях, Президент подчеркивает: они до конца были верны присяге, честно и стойко исполняли воинский долг за пределами Родины.

Многие белорусские семьи хранят тяжелые воспоминания о той войне. Своих сыновей, павших на поле боя, Беларусь чтит и скорбит вместе с их родными и близкими. В списке погибших 771 наш земляк. Двенадцать и сейчас считаются пропавшими без вести.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество

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