Документальная экспозиция, посвящённая выводу советских войск из Афганистана, работает в Минске

О судьбе солдат, выполнявших интернациональный долг, рассказывает документальная экспозиция «Я помню это, как вчера». Накануне она открылась в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка основана на воспоминаниях пограничников, которые в то время служили в Афганистане. В каждой фотографии своя, личная история.