Документальная экспозиция, посвящённая выводу советских войск из Афганистана, работает в Минске
О судьбе солдат, выполнявших интернациональный долг, рассказывает документальная экспозиция «Я помню это, как вчера». Накануне она открылась в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка основана на воспоминаниях пограничников, которые в то время служили в Афганистане. В каждой фотографии своя, личная история.
Сергей Каржицкий, сотрудник пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси:
Они все разные. Каждый из них описывает различные ситуации о дружбе, о взаимовыручке, о самоотверженности военнослужащих, даже об удаче. Но всех их объединяет одно – отношение пограничников к своему делу: есть задача – значит она должна быть выполнена.
В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане наши соотечественники первыми в мире бросили вызов международному терроризму. Траурные митинги пройдут сегодня по всей стране. «Остров слез» в Минске станет центром проведения памятных мероприятий. Этот мемориальный комплекс хранит эхо афганской войны. Память о мужестве и героизме воинов-интернационалистов укрепляют вызовы современности.