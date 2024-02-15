Закон о приграничном сотрудничестве Беларуси и России обсудили парламентарии двух стран

Парламентарии Беларуси и России обсудили подготовку модельного закона о приграничном сотрудничестве в Союзном государстве. Первый этап законотворческой работы уже завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты двух стран провели сравнительный анализ действующих документов в этой сфере. Выявлен ряд расхождений. Стороны нацелены гармонизировать и унифицировать нормативные акты, поскольку это один из важных шагов в интеграции. На заседании обсудили и направления развития приграничного сотрудничества. В приоритете активное кооперационное взаимодействие в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также в области транспорта. Работу над модельным законом планируют завершить летом.