Образ появился на камне. Чем необычна Жировичская икона Божьей Матери?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Архимандритом Никодимом (Генераловым), клириком Трехсвятительского храма Минской духовной семинарии. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Прежде чем говорить о самом Жировичском образе, хотелось бы понять, как и почему в нашем народе распространилось такое высокое почитание богородичных икон, чему мы знаем немало примеров?

Архимандрит Никодим (Генералов), клирик Трехсвятительского храма Минской духовной семинарии:

Это связано с почитанием Пресвятой Божьей Матери, потому что Богородица – это то связующее звено человечества всего с божеством, которое нам даровано по великой милости Божьей. Пресвятая Дева Мария, как мы с вами знаем, оказалась достойна того, чтобы воспринять в себя слово Божье, сына Божьего, родить его по человечеству, воплотившегося и вочеловечившегося от Пресвятой Девы Марии. А иконы – это свидетельство ее милости к нам, которую она проявляет для всех людей. Икона – это предмет, мы видим знак ее присутствия в мире и попечение: те благодатные дары, которые получают люди, с верой и упованием прибегающие к Пресвятой Богородице перед ее образами чудотворными, это свидетельство милости Пресвятой Богородицы, ее попечении и заботе о человеческом роде. Жировичская икона тоже одна из великих святынь, свидетельств того, что Пресвятая Богородица не оставляет своим попечением наш белорусский край, нашу белорусскую землю, наш белорусский народ. Еще когда-то тогда в конце XV столетия пастухи увидели в дремучем лесу на ветвях дерева эту икону и принесли к своему хозяину Александру Солтану. И этот боярин литовский отнесся достаточно прохладно ко всему этому, принесли пастушки какую-то икону. Он ее положил, некоторое время она была в пренебрежении. Потом второй раз на том же месте ту икону они увидели, только в третий раз, когда ему принесли ту же икону, которая исчезла из его ларца, он понял, что тут важное явление. Божья Матерь являет свою милость к этому месту. С того времени, после того, как был построен храм, икона эта стала почитаться, постепенно статус ее как святыни возрастал, особенно возрос после событий 1520 года, когда во время пожара церковь, в которой она хранилась, сгорела, икона пропала. Потом была вновь найдена детьми. На камне увидели явление самой Божьей Матери. Когда они позвали взрослых, на этом камне они увидели икону, которая является величайшей святыней для всей белорусской земли, для белорусского народа. Как появление иконы Жировичской Божьей Матери положило начало монастырю? Олег Лепешенков:

Можно сказать, что именно явление этой иконы положило и начало монастырю?

Архимандрит Никодим (Генералов):

Безусловно. Уже в скором времени там возник монастырь, в XVI веке это был православный монастырь. Этот монастырь стал духовным центром для своего времени, для всего края новогрудского. И то, что монастырь там все время был, все время произносилась молитва с XVI века, это тоже свидетельство того, что это место находилось и находится под покровом Пресвятой Богородицы. Во время всех событий судьбоносных и ХХ столетия, и нашего времени, и во время Первой мировой войны монастырь сохранялся, и в советские годы монастырь сохранялся. То есть попечение Пресвятой Богородицы чувствуется в этом месте. И то, что даже икона во время Первой мировой войны, когда монастырь был эвакуирован, имущество монастыря было увезено в Москву, хранилось в подвалах собора Василия Блаженного, икона была увезена, тем не менее икона вернулась вновь, была возвращена из Москвы, привезена архимандритом Тихоном Шараповым, который был некоторое время наместником монастыря. С того времени икона Пресвятой Богородицы находится на своем месте в Жировичском монастыре. Чем уникальна икона Жировичской Божьей Матери? Олег Лепешенков:

Именно Жировичская икона заметно отличается по своему внешнему виду от привычных нам, написанных икон. Архимандрит Никодим (Генералов):

Внешнее отличие немного бросается в глаза, потому что это образ Пресвятой Богородицы на камне, но тем не менее по своему типу это икона Пресвятой Богородицы, которую можно отнести к иконам умиления Божьей Матери, то есть это настоящая икона Пресвятой Богородицы, ничего необычного, неканоничного в ней нет. Маленькая икона на камне, дарованная нам всем Пресвятой Богородицей, знак ее свидетельства, заботы и попечения о белорусской земле, белорусском народе. Олег Лепешенков:

Мы называем ее чудотворной иконой. В чем это проявляется? Как правильно это понимать?

Архимандрит Никодим (Генералов):

Постоянно приходят к иконе верующие, постоянно там свершается молитва. Постоянно приходят люди, уповающие на помощь от Пресвятой Богородицы. И помощь эта осуществляется. Может, для кого-то то, что является чудом, является стечением обстоятельств случайных. А верующий человек увидит в этом знаменье, свидетельство милости Божьей Матери. Такие случаи могут привести многие люди из своей жизни. На первый взгляд, может, нет ничего в этом необычного. Но на самом деле, когда находишься рядом, постоянно в этом месте, то чувствуется, что это великая святыня. Рядом с этой великой святыней по-особому хочется жить, молиться. Что можно сказать о том месте в Жировичах, где была явлена эта икона? Олег Лепешенков:

Что можно сказать о том месте в Жировичах, где была явлена эта икона, ставшая святыней для всех белорусских земель? Архимандрит Никодим (Генералов):

Для своего времени обычное место, но тем не менее милость Пресвятой Богородицы излилась именно на эту весть жировицкую. Название связано с тем, что земли там были плодородные, были богатые пастбища. Место, которое изобиловало дарами природными, стало изобиловать дарами Святого Духа благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы. Приобрело новое значение имя Жировицы, поскольку стало свидетельствовать не только о богатстве земном, но и богатстве духовном, которое там сосредоточено. Олег Лепешенков:

Какие свидетельства особого промысла явлены в том числе в обретение этой иконы можно назвать за те 5,5 века пребывания ее на наших землях?

Архимандрит Никодим (Генералов):

Само явление. Вот вы подумайте, приносят икону человеку, прохладному к вере. Может, промысел Божьей Матери проявлялся в том, что время, когда начала ослабевать вера у элиты белорусской, литовской шляхты, которая стала отходить от веры своих отцов, склоняться к веяниям западным, принимать кальвинизм, потом из кальвинизма переходить в католичество, так происходила какая-то утрата духовной связи, разрыв между элитой и народом простым, когда образовалась огромная стена между простыми белорусскими крестьянами и представителями той же шляхты. В это время происходит явление Пресвятой Богородицы на камне, не далеко от сожженного во время пожара храма. В этом месте постепенно устанавливается такая святыня, место почитания Пресвятой Богородицы, чтобы защитить народ, веру православную своим свидетельством Богородица избрала Жировичи в XVI столетии. Олег Лепешенков:

А как воспринимает святыню современный человек? Архимандрит Никодим (Генералов):

Современный человек по своей сути отличается в силу расколотости сознания современного человека, но тем не менее возможность обрести некую цельность, когда обращаешься к святыне, когда пытаешься собрать осколки своей души в единое целое имеет огромное значение. Призвать людей к тому, чтобы помнить о том, что человек – мера всех вещей, но он мера всех вещей постольку, поскольку он является образом Божьим. Если он забудет, что он является носителем образа Божьего, тогда он становится зачастую хуже любого животного. И возможность помнить об этом, хранить в себе этот образ Божий – это самое важное для человека, в каких обстоятельствах он бы ни был. Если совершает человек какие-то грехи, то должен помнить, что он может покаяться. Это великое благо: иметь Богородицу в качестве своей заступницы.