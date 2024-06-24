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В Минске участок улицы Долгобродской закрыли для движения

24 июня 2024 18:26
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С 24 июня участок улицы Долгобродской закрывают для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изменения касаются нечетной стороны дороги. Это связано с началом капитального ремонта путепровода. Работы уже ведутся.

В Минске участок улицы Долгобродской закрыли для движения-1

Запрет движения вводят на участке от улицы Кошевого до Уральской. Он продлится до 1 сентября. Так, транспорт в направлении улицы Козлова будет ходить в объезд. ГАИ рекомендует объезжать участок Долгобродской по улице Кошевого и Партизанскому проспекту. А по маршруту с наименьшим объездом от Ваупшасова, Радиальной и Аннаева ехать лучше через Менделеева, выезжая на Уральскую и только после на Долгобродскую за перекрытым участком. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

# Транспорт Минска # общество # Новости Минска и Минской области

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