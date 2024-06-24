В Минске участок улицы Долгобродской закрыли для движения

Запрет движения вводят на участке от улицы Кошевого до Уральской. Он продлится до 1 сентября. Так, транспорт в направлении улицы Козлова будет ходить в объезд. ГАИ рекомендует объезжать участок Долгобродской по улице Кошевого и Партизанскому проспекту. А по маршруту с наименьшим объездом от Ваупшасова, Радиальной и Аннаева ехать лучше через Менделеева, выезжая на Уральскую и только после на Долгобродскую за перекрытым участком. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.