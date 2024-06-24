Освобождение Беларуси и параллели с 1941-м – эксперты «По существу» обсудили военно-исторические контексты

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее на площадке ток-шоу «По существу». «Умеем, готовы и учитываем опыт». Богодель о том, готова ли Беларусь к потрясениям Кирилл Казаков, СТВ:

Готовы ли мы, умеем ли мы, чтобы не повторилось?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Умеем, готовы и учитываем опыт. Что касается 22 июня. Да, зачастую начинают говорить: были ли готовы люди, не были готовы к этой войне. Да, безусловно, мы к этому готовились. Но в это же время мы говорим о том, что шло и оперативное развертывание войск, но оно не было до конца завершено, и перевооружение войск шло тоже темпами огромными. И давайте все-таки сравним немецкую армию, которую оснащала по сути вся Европа. Кирилл Казаков:

В том числе и США, не будем скрывать. Андрей Богодель:

А Советский Союз был буквально вот только признан как самостоятельное государство – не прошло еще и десятилетия по большому счету. Да, все тоже шло в высоких темпах. Сталин и его военно-политическое руководство страны, вне всякого сомнения, понимало и ожидало того, что эта война неминуема. Советский Союз, по сути, последний заключил пакт о ненападении, потому что был вынужден это сделать. Хотя сегодня нам постоянно пытаются этим пактом тыкать, дескать вы там поделили мир, еще что-то сделали. Ну давайте скажем честно: между великими государствами всегда заключаются подобные договора. Косыгин: главная цель Запада – превратить Беларусь и Россию в сырьевой придаток с дешевой рабочей силой. Подробнее. Как не допустить переписывания истории? Кирилл Казаков:

Использование тех методов Геббельса работает сейчас уже в исторической науке?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Вы всегда задаете такие сложные вопросы, на которые через некоторое время, возможно, будут написаны несколько и кандидатских, и докторских диссертаций. Вот смотрите, тут и историки собрались, и политологи, и общественные деятели, и журналисты. И вот я так думаю, что это определенное преимущество у нас на современном этапе для того, чтобы то, что было 80 лет назад, не допустить сегодня. На той неделе был в Москве, где были представители стран СНГ, директора институтов истории. Мы обсуждали эти вопросы в современной геополитической ситуации и почему так происходит – переписывания, искажения или фальсификация? Вот два термина: искажение и фальсификация. А что это такое? Как к этому подойти и правильно решить? И ты понимаешь, что сегодня и белорусская историческая наука, и Республика Беларусь, и глава государства, который принял решение о создании Республиканского совета по исторической политике с четырьмя комиссиями, в которых объединены разные представители, еще раз подчеркну: ученые, архивисты, Генеральная прокуратура, Министерство обороны, политологи, депутаты – для решения тех вопросов, которые перед нами стоят. А какие вопросы стоят? Перед нами стоят вопросы недопущения искажения истории, отстаивания исторической правды, формирования исторического мировоззрения на правдивой истории, работе с молодым поколением, с молодыми людьми. Но молодое поколение – это не все. Мы должны работать со всем обществом. «Технология обмана повторяется»

Алена Сырова:

Насколько рядовому гражданину важно понимать уровень напряженности? Военные, конечно, говорят: мы это видим, мы это знаем. Они, исходя из этого, принимают какие-то решения. А рядовые граждане? Кирилл Казаков:

Мы нагнетаем или информируем? Как правильно?

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Давайте исходить из главного. 2 000 лет назад Сунь-цзы сказал, что война – это искусство обмана. Я никогда не поверю, что Советский Союз был слабее Германии с военной точки зрения. Просто-напросто Германия нанесла внезапный удар и рассчитывала за счет этого удара провести блицкриг. Когда бьют в боксе? Когда открыт. Германия поступила с точки зрения войны обманом, она обманула Советский Союз, поэтому и случилось это все. Но почему СССР не слабее Германии? Он-то удар выдержал, выстоял. Если бы такой удар нанесли по любой другой стране, то сопротивления не получилось бы. Советский Союз никогда не был слабее Германии. Это все миф, я считаю. Что касается обмана. Проводя параллели и аналогии с тем периодом и сегодняшним, скажу, что угроза войны будет наиболее остро стоять тогда, когда начнутся переговоры о мире, когда можно будет обмануть. Сейчас мы готовимся, мы видим, что с той стороны накапливаются силы, точат ножи, смазывают пушки, идет скопление. Мы готовимся их встречать. Они не дураки, они не пойдут в этот момент на нас. Они пойдут тогда, когда мы отвернемся от ситуации, когда мы посчитаем, что все – можно передохнуть. Тогда удар получим не под дых. Нельзя доверять Западу! Запад всегда обманет. Он на этом и стоит. Вспомните Минские соглашения. Все построилось на обмане. Можно проводить много параллелей. Очень много похожих вещей, но самое главное, что технология обмана повторяется. По сравнению с тем периодом, один в один. Читайте также: Вадим Лакиза: историки Беларуси и России – это как локомотив, который несет правду Богодель: Запад ищет нарратив, за который можно зацепиться, чтобы обесчеловечить русских, белорусов Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя! «Нам необходимо возвращаться в поле победителей» Алена Сырова:

Мне кажется, что для Беларуси вообще не стоит вопрос о том, проиграли или победили мы в той войне. Сейчас вопрос в том, как не проиграть в данный исторический период. Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этом плане парад 3 Июля. Идите на парад и смотрите. Вот они, внуки и правнуки победителей.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Нам необходимо возвращаться в поле победителей для того, чтобы не чувствовать, что они когда-то были колонизаторами и сейчас для нас такими остаются. То есть мы должны быть самодостаточными, но самое, наверное, основное, что мы потеряли уже и после войны, в условиях и холодной войны – то, что за пределами нашей Беларуси (здесь чувствуется память) память, представление о победе совершенно другие. И не зря. В Соединенных Штатах Америки это на 100 % говорят о непобедителе. Алена Сырова:

Да мы не можем это поменять. Послушайте, мы сейчас тут будем с вами толочь воду в ступе. Мы не можем поменять мышление других людей. Кузьма Козак:

А почему вы думаете, что мы не можем? Алена Сырова:

Ну мы не можем его поменять. Кузьма Козак:

Потому что у нас как раз вот назрели вот те недостатки, о которых вот критически вы подходили. Кирилл Казаков:

В Украине россияне воюют как раз таки за идею. Они прежде всего воюют за то, чтобы доказать о том, что их идея победителей, их идея антинацистов, она верна. «Все, что происходит – это огромнейший стратегический проект: стирание памяти»