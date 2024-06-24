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Бесплатный фитнес. Где белорусы могут насладиться тренировками на свежем воздухе?

24 июня 2024 17:41
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Бесплатный фитнес. Палитра летних активностей у минчан насыщенная. Обсудим несколько мест, где можно провести время с пользой для здоровья и устроить активный отдых. Начнем этот захватывающий маршрут к лучшей версии самого себя, с самого простого. Возле школ, колледжей и гимназий есть спортивные площадки с тренажерами, доступ к которым открыт с утра до вечера.

Бесплатный фитнес. Где белорусы могут насладиться тренировками на свежем воздухе?-1

Александра Морозевич, фитнес-тренер:
Сюда же мы можем отнести дорожки, беговые дорожки возле школ и на стадионах, лавочки в парках, лавочки возле домов. Даже там можно придумать простые упражнения, которые мы дальше с вами и посмотрим. Отдыхая на пляже оборудованном специальными средствами техники безопасности, можно найти инвентарь, который поможет сделать упражнения – лавочка, лежак плюс само плавание.

Бесплатный фитнес. Где белорусы могут насладиться тренировками на свежем воздухе?-4

Почти в каждом районе Минска обстроены воркаут-площадки, в парке имени Павлова одна из самых крупных. Змеевидные перекладины, снаряды для новичков и более опытных спортсменов, каждый найдет занятие по душе.

Подробнее в видео.

# Фитнес # общество # Валерия Яскевич

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