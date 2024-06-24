Бесплатный фитнес. Где белорусы могут насладиться тренировками на свежем воздухе?

Бесплатный фитнес. Палитра летних активностей у минчан насыщенная. Обсудим несколько мест, где можно провести время с пользой для здоровья и устроить активный отдых. Начнем этот захватывающий маршрут к лучшей версии самого себя, с самого простого. Возле школ, колледжей и гимназий есть спортивные площадки с тренажерами, доступ к которым открыт с утра до вечера.

Александра Морозевич, фитнес-тренер:

Сюда же мы можем отнести дорожки, беговые дорожки возле школ и на стадионах, лавочки в парках, лавочки возле домов. Даже там можно придумать простые упражнения, которые мы дальше с вами и посмотрим. Отдыхая на пляже оборудованном специальными средствами техники безопасности, можно найти инвентарь, который поможет сделать упражнения – лавочка, лежак плюс само плавание.