Народные предсказания осени: когда готовиться к зиме и заканчивать грибной сезон?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 октября – Ерофеев день. «С Ерофея и зима шубу надевает», – говорили на Руси, замечая, что с Ерофея холода сильнее, рассказали в программе «Плюс-минус».
18 октября. Харитины – первые холстины. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним.
19 октября – Фомин день. На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее похолодание.
20 октября – Сергей Зимний. «Сергей зиму начинает», – говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро – не раньше, чем на Матрену.
21 октября – Трифон и Пелагея. На Руси в это день приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона и Пелагеи все холоднее», – говорили люди.
22 октября – Яков Дровопилец. Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», – говорили в народе. На Якова закрывали грибной сезон – собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.
В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. О погоде в Беларуси в середине октября читайте здесь.