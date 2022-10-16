Народные предсказания осени: когда готовиться к зиме и заканчивать грибной сезон?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 октября – Ерофеев день. «С Ерофея и зима шубу надевает», – говорили на Руси, замечая, что с Ерофея холода сильнее, рассказали в программе «Плюс-минус».

18 октября. Харитины – первые холстины. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним.