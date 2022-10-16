«В милиции чтут традиции, семейственность». В Гродно подвели итоги акции «Семья! Служим вместе!»

Новости Беларуси. Когда дом и работа – общее дело. В Гродно подвели итоги республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалистами конкурса стали 14 родительских пар. Все они прошли систему тщательного отбора на нескольких этапах, первый из которых проходил на областном уровне, а также во внутренних войсках.

Семья Сазон:

Деревья, посаженные сегодня, с одной стороны, помогут обогатить прекрасную природу Гродно, а с другой стороны, будут показывать всем жителям, я уверен, не только этого славного города, что в милиции чтут традиции, семейственность, правильное и преданное отношение к своему служебному долгу.