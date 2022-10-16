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«В милиции чтут традиции, семейственность». В Гродно подвели итоги акции «Семья! Служим вместе!»

16 октября 2022 07:32
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Новости Беларуси. Когда дом и работа – общее дело. В Гродно подвели итоги республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В милиции чтут традиции, семейственность». В Гродно подвели итоги акции «Семья! Служим вместе!»-1

Финалистами конкурса стали 14 родительских пар. Все они прошли систему тщательного отбора на нескольких этапах, первый из которых проходил на областном уровне, а также во внутренних войсках.  

«В милиции чтут традиции, семейственность». В Гродно подвели итоги акции «Семья! Служим вместе!»-4

Семья Сазон:  
Деревья, посаженные сегодня, с одной стороны, помогут обогатить прекрасную природу Гродно, а с другой стороны, будут показывать всем жителям, я уверен, не только этого славного города, что в милиции чтут традиции, семейственность, правильное и преданное отношение к своему служебному долгу.  

«В милиции чтут традиции, семейственность». В Гродно подвели итоги акции «Семья! Служим вместе!»-7

Для победителей этого семейного фестиваля была организована развлекательная программа: экскурсии по знаковым местам Гродно, выставка современной милицейской и ретро-техники, праздничную атмосферу создавал оркестр внутренних войск. Не остались финалисты и без заслуженных наград от руководства силового ведомства.  

# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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