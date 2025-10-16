«Надо серьёзно попотеть». Головченко рассказал, как достичь роста экономики в 2026-м

На столе у Александра Лукашенко проекты прогнозных документов, составляли их с учетом интересов всех вовлеченных инстанций, рассматривали на межведомственных комиссиях и экспертных советах. У Нацбанка принципиальных замечаний нет. Предложенный правительством показатель роста экономики в следующем году на уровне 102,8 % считают реалистичным, но для достижения целей придется серьезно поработать. В приоритете – инвестиции и инновации.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Нам не надо просто сидеть и объяснять самим себе, что вот сложная ситуация, поэтому мы будем немножко сдержаннее в достижении наших целей. И Президент правильно сказал, что, помимо России, мир большой. И надо на самом деле и на российском рынке не складывать крылышки, а работать очень напряженно. В российских регионах потенциала еще предостаточно. Поэтому надо просто более активно и динамично с ними работать. Ну и как весь остальной мир большой.

Есть хорошие примеры того, как буквально за несколько лет мы раскручиваем регионы, с которыми раньше были только фрагментарные контакты. Поэтому задача – надо серьезно попотеть, чтобы выполнить. Даже если они, может быть, кажутся не такими большими, но в принципе они не меньше, чем темпы роста экономик самых развитых стран. Единственное, что есть еще резервы, наверное, для выхода на более высокие позиции. Я сегодня тоже об этом говорил. Нам надо серьезно увеличивать объем инвестиций в активную часть, то есть в производственную сферу, в коммерческие проекты, которые дадут нам серьезный приток добавленной стоимости.

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