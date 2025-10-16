Финал конкурса исполнительских искусств «Душа народная» прошёл в Минске

В белорусской столице прошел финал второго конкурса исполнительских искусств «Душа народная». Лучшие вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России дарили свое творчество на сцене Минского городского дворца культуры. В каждом звуке – живая энергия людей, влюбленных в народное творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Шипуля, художественный руководитель этногруппы «Моц»: Приехали первый раз на фестиваль. Очень довольны всем, что здесь происходит. Очень творческая обстановка. Я сама преподаватель, у меня народное творчество. Поэтому как-то стараюсь передать детям то, что пели наши бабушки. Когда они читают, что песня записана в 1984 году, а исполнительница была 1905 года и они могут повторить это, я считаю, что лучшего и не может быть.

Звучание баяна, гармони, балалайки и цимбал – от классики до современных интерпретаций. Программа обширная. Жюри выбрало из 26 участников самых ярких и талантливых. Победители получили денежные премии. Обладателем Гран-при стал заславский народный ансамбль «Чарница». Коллектив выступит на большом гала-концерте во Дворце спорта.

Татьяна Лазовская, солистка ансамбля «Бяседа», член жюри конкурса «Душа народная»: Самое главное, когда некоторые исполнители не раскрываются в каком-то концерте по полной программе на 100 %, то на таких грандиозных мероприятиях музыки и песни человек может настолько себя проявить, что это будет настолько феерично, настолько ярко, красочно, самобытно, по-белорусски. Но вместе с тем, конечно же, это и эстетическое удовольствие.

Александр Кремко, главный дирижёр Национального академического народного оркестра Беларуси имени И. Жиновича, председатель жюри конкурса «Душа народная»:

Любой конкурс очень важен в том плане, что люди сохраняют свои традиции, не забывают свои песни. Что это не просто какое-то новое веяние, а это же веками все сохранялось. И то, что находятся люди и руководители и есть желание просто у людей, которые не связаны с искусством, но приходят и поют и играют, это очень дорогого стоит.

«Столичное телевидение» выступило информационным партнером «Душевного фестиваля». Ведь формат форума уникальный, когда в рамках одного фестиваля прозвучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и стиль 90-х.