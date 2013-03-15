Новости Беларуси. Безупречные профессионалы, успешные руководители и бизнесмены, матери-героини. В Минске торжественно наградили победительниц республиканского конкурса «Женщина года-2012». За почетное звание боролось более 60 представительниц прекрасного пола со всех регионов страны.

Накануне заседание жюри определило победительниц в 10 номинациях. Виновниц торжества собрали за праздничным столом, вручили почетные грамоты, цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления ОО «Белорусский союз женщин»:

Более 40 человек сегодня будет представлено на конкурсе.

Вот уже третий год подряд мы выдвинули такую номинацию, в которую попадают женщины, – «Женщина-легенда». И «Женщину-легенду» только республиканское жюри определяет. В этом году 4 человека в этой номинации выдвинуты.

Фрида Талан, победительница конкурса «Женщина года-2012»:

Должны присутствовать, конечно, в первую очередь организаторские способности. Это первое. Конечно, талант должен присутствовать в любом деле.