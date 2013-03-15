В Минске продолжается акция «Мы – граждане Беларуси!»

Новости Беларуси. 15 марта, в День Конституции, 25 юношей и девушек получили паспорта. Их вручил глава Администрации Президента Андрей Кобяков. Такой чести удостоены лауреаты Президентского фонда, кандидаты в мастера спорта, молодые ученые и активисты, одним словом, лучшие из лучших со всей страны.

Торжественная церемония проходила в Музее современной белорусской государственности и проходит в рамках акции «Мы – граждане Беларуси».

Андрея Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня акции вручения паспортов проходят по всей территории Республики Беларусь. Но здесь собрали, можно сказать, лучших из лучших. Это очень хорошо, что уже в Беларуси есть граждане, которые проявляют свои лидерские способности, свои очень высокие интеллектуальные качества, которые говорят о том, что наступит время, когда в их руки перейдет корабль белорусской государственности и они поведут его уверенно вперед.

Михаил Кузьменков, учащийся средней школы № 17 Орши:

Паспорт лично для меня – это знак того, что я являюсь маленькой, может, даже где-то незаметной, но частью своей любимой республики.

Ксения Дегелько, учащаяся средней школы № 2 г.п. Октябрьский:

Паспорт – это твое лицо. Это говорит о том, что ты теперь стал гражданином своей Беларуси, своей страны, что теперь будут больше считаться с твоими правами.

Еще 20 минских школьников с праздником поздравил и первый замглавы Администрации Президента, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Радьков. Также в акции участвовали представители местной власти, почетные люди, ветераны войны и труда.

С 2012 года главный документ молодые люди могут получить уже с 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

В этом возрасте, когда человек получает паспорт, определяется перспектива жизни. Он становится гражданином своей страны. Его жизнь сейчас определяется, наверное, в большей степени уже не столько семьей, родителями и даже школой, сколько государством.

Мария Лавренчик, учащаяся гимназии №28 Минска:

Очень приятно, что проводятся такие мероприятия, это большая честь присутствовать сегодня на них.

Максим Сергеич, учащийся гимназии №17 Минска:

Получаешь паспорт в такой обстановке, это помогает как-то развиваться.