В Беларуси объявлено штормовое предупреждение: в страну пришел циклон Хавер

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено сегодня в республике. Южный циклон Хавер пришел в Беларусь. По юго-восточной половине страны ожидается сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы.

В Минске днем — обильный снегопад, при этом в столице высота сугробов уже превысила 40 см при норме во второй декаде марта около 15. Подул северный ветер. Его порывы усилятся до 24 метров в секунду.

Морозы по северо-западу ночью до минус 15 градусов. На дорогах станет очень скользко, видимость ухудшится.

Другая картина в Гомельском регионе. Там идет дождь, днем осадки будут сильными, а плюсовая температура к вечеру уйдет в минус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погодные сайты сегодня стали самыми популярными ресурсами национального сегмента сети Интернет. И прогноз на завтра также неблагоприятный.

В Могилевской области сугробы также подрастают с ночи. Дует сильный порывистый ветер. Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов. Здесь идут восстановительные работы. Метели осложнили обстановку на дорогах. Здесь сугробы подрастают с ночи. Подул сильный порывистый ветер. Метели осложнили обстановку на дорогах. Возникли пробки и заторы на некоторых участках. Аварийность повысилась.

ГАИ рекомендует водителям быть очень осторожными и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

Водитель:

Совершенно ездить невозможно. Все засыпано, заметено. Ни остановиться нельзя на остановке, ни тронуться. Не успевают на всех трассах почистить, на всех маршрутах. По центру проходит, а на периферии сложнее.

Видимость на трассах ухудшилась. Количество аварий растет с каждым часом. Серьезное ДТП произошло в Дзержинском районе на 32 километре автодороги Минск-Дзержинск. Столкнулись, по последним данным, до 70 машин, есть пострадавшие. Дорога перекрыта. На месте работают инспекторы ГАИ.

Основной удар стихии пришелся на вторую половину дня. В Минске настоящий снежный вихрь. Метель сбивает прохожих с ног. На дорогах скользко, видимость ухудшилась. На отдельных участках минской кольцевой скорость ограничена до 60 км/ч. Коммунальщики и дорожные службы работают в авральном режиме.

Непогода нарушила график работы Национального аэропорта. Воздушная гавань пока закрыта. Задерживаются самолеты из Москвы и ряда европейских городов. Рейс «Белавиа» из Стамбула в Минск из-за непогоды совершил посадку в Гомеле. Из-за стихии городской праздник «Масленица» в Минске перенесли с субботы на воскресенье.

При этом экстремальная погода не стала препятствием для молодоженов. Свадьбы в пятницу идут своим чередом. И даже снежный вихрь в столице не преграда для фотосессии молодых пар.

Родителям школьников из-за непогоды рекомендовано завтра оставить детей дома.