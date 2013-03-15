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15 марта в Минске назовут имена «Женщин года»

15 марта 2013 08:32
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Новости Беларуси. Имена «Женщин года» Беларуси назовут сегодня в Минске. Торжественная церемония награждения победительниц пятого Республиканского конкурса пройдет в «Минск-Арене».

Впервые такое мероприятие провели в 2009. Идея принадлежит Белорусскому союзу женщин, инициатива была поддержана Президентом Александром Лукашенко.

В этом году в почетном списке 61 белоруска. Победительниц назовут в 10 номинациях. Среди них - «За профессионализм», «За женское мужество», «За благотворительность и милосердие». Кроме того, 4 участницы получат специальный приз в номинации «Женщина-легенда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Женщины Беларуси # Государственная политика

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