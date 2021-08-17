В Минске стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери портфель первокласснику»

Звенит звонок, скоро первый урок. Золотая осень уже стучит в окно, а значит вот-вот тысячи ребят сядут за школьные парты грызть гранит науки. Но отправлять юного непоседу в занимательное путешествие в мир знаний с пустыми руками нельзя. Каждый родитель знает: без портфеля точно не обойтись. Чтобы помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, была организована республиканская благотворительная акция «Собери портфель первокласснику».

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Это акция традиционная, в Минске она проводится на протяжении последних 10 лет. Организатором акции является комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке таких общественных организаций, как «Белорусская ассоциация многодетных родителей», «Белорусский союз женщин» и Белорусский республиканский союз молодежи. В рамках этой акции помощь получат семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами, многодетные семьи из числа малообеспеченных.

Чтобы внести свой вклад в доброе дело, необходимо приобрести школьные принадлежности для будущих первоклассников и передать купленные презенты волонтерам.

Ольга Василевская:

Традиционно точками сбора школьных принадлежностей выступают крупные универмаги города. Каждый желающий может приобрести школьные принадлежности для первоклассников и оставить у волонтеров. Также можно приобретенные школьные принадлежности оставить в территориальном центре каждого района.

Долгожданные подарки найдут своего адресата. Портфели торжественно вручат первоклассникам на праздничном мероприятии, которое пройдет в одном из кинотеатров столицы накануне Дня знаний.