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Жатва в Беларуси завершена на 90%. Самый большой вклад внесла Минская область

17 августа 2021 08:44
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Новости Беларуси. Жатва в Беларуси приближается к финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обработано почти 90 % площадей зерновых. Общий намолот к 17 августа составил 5,8 миллиона тонн.

Жатва в Беларуси завершена на 90%. Самый большой вклад внесла Минская область-1

Почти завершены работы в Могилевской области. Считанные гектары остаются и в Брестской. Результат региона – свыше 1,1 миллиона тонн. А вот самый большой вклад внесла Минская область. Со дня на день здесь будет 1,5 миллиона. На отметку с шестью нолями рассчитывают и в Гродненской области. В Гомельской намолочено 730 тысяч тонн. От других регионов в 2021 году не отстает и северный – зерно созрело практически одновременно по всей стране.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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