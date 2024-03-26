В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике

В Минске дан старт заключительному этапу республиканской олимпиады по информатике. В нем примут участие полторы тысячи школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кадлубай, заместитель м инистра образования Беларуси: У нас олимпиадное движение, именно республиканской олимпиады по учебным предметам, имеет очень серьезную традицию в Республике Беларусь суверенной. Сегодня у нас в Минске проходит финал по информатике. По всей стране в течение этой недели будет проходить заключительный этап по 18 учебным предметам.

Александр Молокович, учащийся лицея БГУ:

Сейчас мой предмет основной – информатика. Поступал я в лицей БГУ с целью изучения информатики и математики. Поэтому и такой профиль. Благодаря этому у нас очень хорошо организована подготовка к олимпиадам разного уровня.

Олимпиадное движение остается неотъемлемой составляющей национальной системы образования. Оно помогает школьникам развить творческие способности, применить теоретические знания в решении практических задач, а также найти новых друзей.