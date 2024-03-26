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В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике

26 марта 2024 06:46
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В Минске дан старт заключительному этапу республиканской олимпиады по информатике. В нем примут участие полторы тысячи школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике-1

Пройдут состязания на базе Национального детского технопарка. Победители смогут стать студентами вузов без вступительных испытаний.

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
У нас олимпиадное движение, именно республиканской олимпиады по учебным предметам, имеет очень серьезную традицию в Республике Беларусь суверенной. Сегодня у нас в Минске проходит финал по информатике. По всей стране в течение этой недели будет проходить заключительный этап по 18 учебным предметам.

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике-7

Александр Молокович, учащийся лицея БГУ:
Сейчас мой предмет основной – информатика. Поступал я в лицей БГУ с целью изучения информатики и математики. Поэтому и такой профиль. Благодаря этому у нас очень хорошо организована подготовка к олимпиадам разного уровня.

Олимпиадное движение остается неотъемлемой составляющей национальной системы образования. Оно помогает школьникам развить творческие способности, применить теоретические знания в решении практических задач, а также найти новых друзей.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Кадлубай

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