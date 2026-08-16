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Белорусские аграрии намолотили более 8 млн тонн зерна с учетом рапса

16 августа 2026 07:45
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Белорусские аграрии положили в закрома 8-й миллион тонн урожая. Всего по стране намолотили 8 миллионов 51 тысячу тонн зернобобовых с учетом рапса. Уже пройдено 90% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили более 8 млн тонн зерна с учетом рапса-2

В региональном разрезе в лидерах Минская область, где собрано 2 млн 177 тысяч тонн зерна. Аграрии брестчины положили в закрома 1 млн 623 тысячи тонн. В Гродненской области намолотили 1 млн 597 тысяч тонн зерновых с учетом рапса.

Параллельно белорусские аграрии ведут заготовку кормов и льна. А также готовят почвы под озимый сев. 

# Уборочная кампания

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