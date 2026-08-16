Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

История отечественной авиации – это многие страницы о доблести, мужестве и стойкости героев в годы Великой Отечественной войны, в небе Афганистана и других горячих точках, а также в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко личному составу и ветеранам военно-воздушных сил с праздником – Днем военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.