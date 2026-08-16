Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

16 августа 2026 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История отечественной авиации – это многие страницы о доблести, мужестве и стойкости героев в годы Великой Отечественной войны, в небе Афганистана и других горячих точках, а также в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко личному составу и ветеранам военно-воздушных сил с праздником – Днем военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Свято храня победные традиции ветеранов, авиация Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня продолжает динамично развиваться, осваивая новые технологии и опыт применения авиационной техники в условиях современных конфликтов.

Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу, высококлассные специалисты – от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации.

Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам ВВС крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!
16 августа 2026 07:35

Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!

Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка
16 августа 2026 07:25

Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка

Белорусский врач рассказал, почему остался лечиться от ковида в районной больнице и не поехал в Минск
16 августа 2026 07:15

Белорусский врач рассказал, почему остался лечиться от ковида в районной больнице и не поехал в Минск