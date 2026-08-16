Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Самое главное, что при всех перипетиях, через которые прошла наша страна, Президент сохранил медицинскую нашу сферу, в том числе и инфекционные направления, было на самом деле очень развито в Советском Союзе.