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Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!

16 августа 2026 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Самое главное, что при всех перипетиях, через которые прошла наша страна, Президент сохранил медицинскую нашу сферу, в том числе и инфекционные направления, было на самом деле очень развито в Советском Союзе.

Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!-2

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
По сути, белорусская система здравоохранения показала свою позицию в том, что мы сохранили то здравоохранение Семашко, где именно здравоохранение – это забота о здоровье и профилактика.

В то время как мы берем ту же пресловутую европейскую медицину, это в первую очередь не забота о здоровье, а это в первую очередь бизнес.

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# Интервью # Медицина # Александр Осенко # Александр Стома

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