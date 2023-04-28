В Минске стартовал сезон фонтанов – они будут работать по будням с 11 утра до 9 вечера

В основном рукотворные гейзеры будут работать по будням с 11:00 до 21:00, но некоторые из них с 9 утра. Фонтан «Свислочь» возле парка имени Янки Купалы будет показывать светомузыкальные шоу с 16:00 до 23:00 каждый день. Всего в столице 38 фонтанов. На график работы влияют погодные условия. Так, например, некоторые из них могут быть отключены при температуре воздуха ниже +10 °C, а также порывах ветра более 10 метров в секунду.