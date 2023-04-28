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В Минске стартовал сезон фонтанов – они будут работать по будням с 11 утра до 9 вечера

28 апреля 2023 15:06
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Новости Беларуси. Водная феерия в Минске – открылся сезон фонтанов. Все они расконсервированы, отрегулированы и очищены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске стартовал сезон фонтанов – они будут работать по будням с 11 утра до 9 вечера-1

В основном рукотворные гейзеры будут работать по будням с 11:00 до 21:00, но некоторые из них с 9 утра. Фонтан «Свислочь» возле парка имени Янки Купалы будет показывать светомузыкальные шоу с 16:00 до 23:00 каждый день. Всего в столице 38 фонтанов. На график работы влияют погодные условия. Так, например, некоторые из них могут быть отключены при температуре воздуха ниже +10 °C, а также порывах ветра более 10 метров в секунду.  

# Фонтаны Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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