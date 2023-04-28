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В Минской области садят кукурузу – работы планируют завершить до 20 мая

28 апреля 2023 15:05
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Новости Беларуси. В Минской области завершился сев яровых зерновых. Сейчас все внимание кукурузе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области садят кукурузу – работы планируют завершить до 20 мая-1

Под эту культуру в Минской области отведено 270 гектаров. Самые большие площади в Слуцком и Любанском районах. В Смолевичском под царицу полей отведено почти 9 гектаров. Аграрии работают в поле с утра до вечера. Уже засеяно 13 % площадей. Задействовано несколько десятков техники. Только в хозяйстве «Сватки» на поле восемь единиц энергонасыщенных тракторов. Завершить сев кукурузы планируют к середине мая.  

В Минской области садят кукурузу – работы планируют завершить до 20 мая-4

Анатолий Усович, главный агроном сельхозпредприятия «Сватки»:  
Немножко сейчас работаем с органикой, потому что где-то вносим 60-70 тонн на гектар. Удобрения калийные и азотные уже внесли. Остается органика. Ставки мы делаем на озимые, большую часть. Потому что озимые немножко урожай больше дают, чем яровые. И сейчас, в этом году, ставку сделали на озимый ячмень.  

Параллельно в хозяйствах ведут другие работы. Например, подкормку яровых зерновых и подготовку к укосу трав.  

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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