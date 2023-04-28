«Предлагаем открыть Беларусь во всех её проявлениях». О туристическом потенциале говорят на форуме в Минске

Новости Беларуси. Неизведанные таинственные места, забытые кулинарные традиции и новые исторические факты. Туристический потенциал нашей страны сегодня, 28 апреля, демонстрируют участники форума «Открой Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском Дворце культуры профсоюзов развернулись десятки площадок. Здесь представлены новые маршруты, уникальные реликвии и обычаи. У посетителей форума есть возможность продегустировать старинные белорусские блюда или пройти мастер-классы. Туристический потенциал регионов безграничный: к примеру, на Брестчине разработали гастрономическую карту, а на Гродненщине – новые туристические маршруты.

Мария Окулич, участница выставки:

С каждого района понравилось самое вкусное, самое аутентичное – наши белорусские блюда. Некоторые из них мы привезли на дегустацию. Например, кулага – это древний белорусский очень вкусный десерт, который готовится на ржаной муке из ягод.

Надежда Маркевич, участница выставки:

Няма, дарагія сябры, лепшага віду турызма, як турызм гастранамічны. Я зуб даю Васі, свайго мужыка, апошні. Мы прыехалі з Гродзенскага раёна, прывезлі самае смачнае, што ў нас ёсць. А наша кухня занесена ў спіс нематэрыяльных культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.

Наталья Колодко, участница выставки:

Туристический веломаршрут № 498 «Партизанской тропой по Липичанской пуще». Уникальностью данного маршрута является последний объект – партизанский госпиталь, поскольку в годы Великой Отечественной войны на территории Липичанской пущи, на маленьком островке, был вот этот партизанский госпиталь. И наш местный Иван Сусанин Иосиф Юрьевич Филидович был связным этого партизанского госпиталя. Традиционный туристический форум прошел под эгидой Федерации профсоюзов. С каждым годом популярность внутреннего туризма растет. Только за 2022 год порядка полумиллиона членов профсоюза стали участниками экскурсий по Беларуси. А уже в 2023-м от трудовых коллективов поступило около 15 тысяч заявок.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы предлагаем открыть Беларусь во всех ее проявлениях, но постарались, чтобы были предложения и маршруты по таким местам, которые раньше были или неизвестны, или мало известны. Если говорим про историю, неизвестные, очень знаменательные, славные страницы нашей истории, которые тоже мало известны, которые также будут здесь представлены.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня 8 % от экспорта всех услуг туристических – это экспорт туристических услуг в системе профсоюзов. Они на 186 % увеличили относительно 2021 года. Но потенциал у профсоюзов еще больше. Мы видим сегодня возможности. Выставка, которую мы сегодня проводим совместно с системой профсоюзов, демонстрирует – посмотрите, сколько людей прибыло на эту выставку.