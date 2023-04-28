В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз

Мобильное приложение разработано для Android версия 6, поэтому достаем телефоны. Вот QR-код и вводим программу. За онлайн-обучением будущее. БГМУ в этом плане – банк инноваций. Мобильное приложение «Виртуальный пациент» – реальная помощь для будущих офтальмологов, начинающих врачей общей практики и неотложной помощи. Ноу-хау позволяет диагностировать синдром «красного глаза». Тревожный звоночек, который может сигнализировать не только об инфекциях и проблемах глаз, но и быть вестником сахарного диабета, артериальной гипертензии, ревматоидного полиартрита и других серьезных поломок организма. Знакомимся с креаторами.

Галина Семак, доцент кафедры глазных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

В период коронавируса особенно мы ощутили невозможность демонстрации пациентов для наших студентов, невозможность достаточных практических занятий, и в этом смысле наше приложение сыграло огромную роль в подготовке врачей. Мобильное приложение «Виртуальный пациент» включает три части – «Красный глаз», «Хронические дистрофические заболевания роговицы» и «Заболевания неотложные глазного дна».

Андрей Зайцев, специалист в сфере IT-технологий:

Наблюдая за процессом обучения Лены на курсе офтольмологии, я обратил внимание на нехватку интерактивного способа обучения, посмотрев рынок, я не нашел ничего созданного в странах. Так появилась идея создания мобильного приложения «Виртуальный пациент», которое могло бы развить клиническое мышление молодого специалиста. Приложение доступно на русском и английском языках, внедрено в учебный процесс во всех медицинских вузах страны – Минск, Гродно, Гомель, Витебск. Интерактив делает практические занятия яркими и продуктивными.

Скорее всего, это будет аллергический конъюнктивит. Глаз очень показательный, если увидите такую картинку один раз, то вы вполне запомните данного пациента Молодые специалисты могут потренироваться в постановке верного диагноза и назначить грамотное лечение. Но прежде узнать все о жалобах, вредных привычках, аллергиях и вынести вердикт по анализам. На умной платформе собраны основные методы инструментальных и лабораторных исследований. Точно такая же база, как в поликлиниках и больницах.

Елена Зайцева, врач-офтальмолог:

Все пациенты – это реальные пациенты, которые представлены в данном приложении, то есть мы их обследовали на базе 3-й городской клинической больницы и затем данные их обследований вносили в приложение, делали фотографии глаз, чтобы студенты могли наглядно обучаться. Галина Семак:

В процесс обучения входит 8 тем. Хотелось бы ввести патологию детского возраста, травмы органов зрения, сосудистые заболевания, чтобы получился полный объем, хотя бы набор тем для обучения студентов.

Авторы платформы «Виртуальный пациент» были удостоены звания лауреата Республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Также получили высокую оценку на международных конкурсах. А недавно потенциал приложения разглядела и первая леди Зимбабве. Точек для роста много. Симулятор можно масштабировать до любых тем и областей медицины. А самое главное – будущие медики смогут оттачивать знания на практике и быть уверенными в своих силах.