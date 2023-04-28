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В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз

28 апреля 2023 15:05
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Мобильное приложение разработано для Android версия 6, поэтому достаем телефоны. Вот QR-код и вводим программу.

За онлайн-обучением будущее. БГМУ в этом плане – банк инноваций. Мобильное приложение «Виртуальный пациент» – реальная помощь для будущих офтальмологов, начинающих врачей общей практики и неотложной помощи. Ноу-хау позволяет диагностировать синдром «красного глаза». Тревожный звоночек, который может сигнализировать не только об инфекциях и проблемах глаз, но и быть вестником сахарного диабета, артериальной гипертензии, ревматоидного полиартрита и других серьезных поломок организма. Знакомимся с креаторами.

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-1

Галина Семак, доцент кафедры глазных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
В период коронавируса особенно мы ощутили невозможность демонстрации пациентов для наших студентов, невозможность достаточных практических занятий, и в этом смысле наше приложение сыграло огромную роль в подготовке врачей. Мобильное приложение «Виртуальный пациент» включает три части «Красный глаз», «Хронические дистрофические заболевания роговицы» и «Заболевания неотложные глазного дна».

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-4

Андрей Зайцев, специалист в сфере IT-технологий:
Наблюдая за процессом обучения Лены на курсе офтольмологии, я обратил внимание на нехватку интерактивного способа обучения, посмотрев рынок, я не нашел ничего созданного в странах. Так появилась идея создания мобильного приложения «Виртуальный пациент», которое могло бы развить клиническое мышление молодого специалиста.

Приложение доступно на русском и английском языках, внедрено в учебный процесс во всех медицинских вузах страны – Минск, Гродно, Гомель, Витебск. Интерактив делает практические занятия яркими и продуктивными.

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-7

Скорее всего, это будет аллергический конъюнктивит. Глаз очень показательный, если увидите такую картинку один раз, то вы вполне запомните данного пациента

Молодые специалисты могут потренироваться в постановке верного диагноза и назначить грамотное лечение. Но прежде узнать все о жалобах, вредных привычках, аллергиях и вынести вердикт по анализам. На умной платформе собраны основные методы инструментальных и лабораторных исследований. Точно такая же база, как в поликлиниках и больницах.

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-10

Елена Зайцева, врач-офтальмолог:
Все пациенты это реальные пациенты, которые представлены в данном приложении, то есть мы их обследовали на базе 3-й городской клинической больницы и затем данные их обследований вносили в приложение, делали фотографии глаз, чтобы студенты могли наглядно обучаться.

Галина Семак:
В процесс обучения входит 8 тем. Хотелось бы ввести патологию детского возраста, травмы органов зрения, сосудистые заболевания, чтобы получился полный объем, хотя бы набор тем для обучения студентов.

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-13

Авторы платформы «Виртуальный пациент» были удостоены звания лауреата Республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Также получили высокую оценку на международных конкурсах. А недавно потенциал приложения разглядела и первая леди Зимбабве. Точек для роста много. Симулятор можно масштабировать до любых тем и областей медицины. А самое главное – будущие медики смогут оттачивать знания на практике и быть уверенными в своих силах.

В Беларуси разработали приложение для диагностики заболеваний глаз-16

Елизавета Лебецкая, студентка 4 курса лечебного факультета БГМУ:
Все знания структурируются с помощью этого приложения. У нас есть пациенты, у нас есть неограниченное время для того, чтобы с ними пообщаться. Это очень удобно, потому что мы можем это делать где угодно.

Новый взгляд – залог прогресса.

# Медицина # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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