Темп роста ВРП Брестской области в текущем году может превысить 104%
Сильные регионы – сильная страна. Знак равенства в этом тождестве мы поставили еще в первые годы суверенитета и продолжаем ему следовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот же тезис должен красной нитью пройти и через следующую пятилетку, о чем недавно еще раз напомнил глава государства. И один из таких примеров – Брестская область. Здесь в 2024 году сработали хорошо. Экономика демонстрирует уверенный рост. Итоги социально-экономического развития региона обсудили на совместном заседании Брестского облисполкома и сессии областного Совета.
Брестская область уверенно занимает одну из лидирующих позиций в стране по привлечению инвестиций. С начала пятилетки их объемы выросли почти в два раза. Ожидается, что темп роста валового регионального продукта в текущем году превысит 104 %, что станет максимальным значением за пятилетку.
Программа «Один район – один проект» – еще один драйвер регионального роста. Этот проект способствует внедрению инновационных решений и эффективному использованию ресурсов. Также в Бресте обсудили планы на 2025-й.
После в Национальном парке «Беловежская пуща» председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко вместе с парламентариями поздравили ребят с предстоящими праздниками. Для маленьких полешуков это было настоящее путешествие в сказку.
Я сюда попала, здесь очень классно. Я счастлива, что здесь оказалась. Здесь все очень красиво. Я увидела Дедушку Мороза со Снегурочкой. Красивые выступления, мне все понравилось.
Александр Омельянюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, акции продолжаются уже долгие годы. Но очень важно, чтобы каждый год для каждого ребенка это было яркое событие. Это волшебство, преддверие Нового года. Все мы, взрослые, верим в волшебство перед Новым годом. Каждый ребенок верит в чудо, он хотел бы этого чуда. И те дети, которые сегодня здесь в пуще, для них этот праздник особенно важен.
Именно в поместье Деда Мороза в Брестской области дали старт марафону добра «Наши дети».