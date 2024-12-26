Темп роста ВРП Брестской области в текущем году может превысить 104%

Сильные регионы – сильная страна. Знак равенства в этом тождестве мы поставили еще в первые годы суверенитета и продолжаем ему следовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот же тезис должен красной нитью пройти и через следующую пятилетку, о чем недавно еще раз напомнил глава государства. И один из таких примеров – Брестская область. Здесь в 2024 году сработали хорошо. Экономика демонстрирует уверенный рост. Итоги социально-экономического развития региона обсудили на совместном заседании Брестского облисполкома и сессии областного Совета.

Брестская область уверенно занимает одну из лидирующих позиций в стране по привлечению инвестиций. С начала пятилетки их объемы выросли почти в два раза. Ожидается, что темп роста валового регионального продукта в текущем году превысит 104 %, что станет максимальным значением за пятилетку. Программа «Один район – один проект» – еще один драйвер регионального роста. Этот проект способствует внедрению инновационных решений и эффективному использованию ресурсов. Также в Бресте обсудили планы на 2025-й.

После в Национальном парке «Беловежская пуща» председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко вместе с парламентариями поздравили ребят с предстоящими праздниками. Для маленьких полешуков это было настоящее путешествие в сказку.

Я сюда попала, здесь очень классно. Я счастлива, что здесь оказалась. Здесь все очень красиво. Я увидела Дедушку Мороза со Снегурочкой. Красивые выступления, мне все понравилось.