В Минске стартовал молодёжный проект «Руководитель будущего»

В рамках проекта молодые люди смогут окунуться в работу руководителей Мингорисполкома. Студенты разделились на группы, каждая из которых сосредоточится на определенной сфере городской жизни: жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, градостроительство и архитектура, социальная сфера, а также идеологическая работа. Молодые люди смогут лично пообщаться с руководством города и побывать на ведущих предприятиях столицы.

Анастасия Ганжур, студентка Белорусского государственного университета: Я участвую в проекте в направлении реализации государственных отношений в области земельных отношений. Почему именно это направление, потому что в любом случае это связи с общественностью. А мне как филологу это близко. Хочется получить новые знания, новые навыки.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы сегодня работаем с небольшой группой студентов. Это всего лишь 30 человек, а, соответственно, мы сможем как можно больше пообщаться, поговорить о некоторых деталях. Все в рамках проекта запланированные встречи – они будут проходить на объектах города Минска. Может быть, даже не столь мы будем о проблемах говорить, сколько видеть, как сегодня решаются те вопросы насущные, которые имеют место быть на тех или иных организациях.

Знакомство с работой Мингорисполкома будет продолжаться пять дней. По итогу курса молодые люди представят собственный план-проект в одной из пяти сфер. Ожидается, что инициатива станет традиционной, и еще больше студентов смогут попробовать себя в госуправлении.