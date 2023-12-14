В Минске стартовал конкурс «Столичный веломаршрут». Рассказываем, почему в нём стоит поучаствовать

В декабре в Минске стартовал городской конкурс велопешеходных туристических маршрутов «Столичный веломаршрут». Как принять участие и одержать победу в состязании?

Светлана Кравчук, директор УО «Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи»:

Идея этого конкурса у нас давно вынашивалась. Большое внимание сейчас уделяется развитию велосипедного туризма, велосипедному движению. Мы вышли с инициативой разработать такой конкурс, предложить его для учащихся наших учреждений общего среднего образования, общеспециального образования и учреждений дополнительного образования. Для участия предложили категорию от 14 до 20 лет.

Каждому району разработаны определенные объекты, но для этих объектов необходимо продумать экскурсионную карту. Это достаточно серьезная исследовательская работа для учащихся. По этим маршрутам планируется в дальнейшем разработка городских маршрутов, которые будут оснащены аудиогидами, различными информационными стендами, по которым можно будет пройти всем туристам.