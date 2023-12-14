Гранд-финал республиканского конкурса «Студент года – 2023» пройдёт в Минске

Красочные визитки и яркие выступления, а также профессиональное дефиле: все грани своего таланта готовятся показать претенденты на звание «Студент года – 2023». Этот титул получит тот, кто окажется лучшим по результатам двух конкурсных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой финал пройдет на сцене Минского городского Дворца культуры. Участие примут 18 человек. Это рекорд для проекта, который проходит с 2011 года. Он направлен на развитие лидерских качеств, поддержку творческого потенциала молодежи, создание условий для ее самореализации как в общественной деятельности, так и в науке, искусстве и спорте. Слоган соревнования в этом году, «Путь к трансформации», отражает поиск новаций в постановке шоу и процесс личностного формирования финалистов.