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Гранд-финал республиканского конкурса «Студент года – 2023» пройдёт в Минске

14 декабря 2023 07:18
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Красочные визитки и яркие выступления, а также профессиональное дефиле: все грани своего таланта готовятся показать претенденты на звание «Студент года – 2023». Этот титул получит тот, кто окажется лучшим по результатам двух конкурсных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гранд-финал республиканского конкурса «Студент года – 2023» пройдёт в Минске-1

Большой финал пройдет на сцене Минского городского Дворца культуры. Участие примут 18 человек. Это рекорд для проекта, который проходит с 2011 года. Он направлен на развитие лидерских качеств, поддержку творческого потенциала молодежи, создание условий для ее самореализации как в общественной деятельности, так и в науке, искусстве и спорте. Слоган соревнования в этом году, «Путь к трансформации», отражает поиск новаций в постановке шоу и процесс личностного формирования финалистов.

# Студенты # общество

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