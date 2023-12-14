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Курсанты Военной академии провели занятия по разведке

14 декабря 2023 07:31
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В белорусской армии новый учебный год. Основами военной тактики занялись курсанты общевойскового факультета Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Военной академии провели занятия по разведке-1

Во время учебы мотострелки отработают задачи по организации разведки местности, а также то, в каком порядке нужно исследовать район нахождения условного противника.

Курсанты Военной академии провели занятия по разведке-4

Алексей Хохленков, старший преподаватель кафедры тактики Военной академии Беларуси:
Мы отработали вопрос мероприятий по разведке, изучили местность, посмотрели, что нам будет мешать и помогать для проведения засады. В дальнейшем мы практически отработали порядок выдвижения в район проведения засады по элементам. Второе – отработали вопрос действия личного состава в ходе наблюдения, нападения на колонну при выдвижении в район проведения засады, а также отработали вопрос по захвату пленного, его эвакуации в район сбора огневой засады.

Курсанты Военной академии провели занятия по разведке-7

Кроме устройства засад, занятия включают скрытное передвижение в лесном массиве. Особое внимание при этом курсанты уделяют автономным действиям малочисленных групп.

# Армия Беларуси # общество

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