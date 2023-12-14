Курсанты Военной академии провели занятия по разведке

Во время учебы мотострелки отработают задачи по организации разведки местности, а также то, в каком порядке нужно исследовать район нахождения условного противника.

Алексей Хохленков, старший преподаватель кафедры тактики Военной академии Беларуси:

Мы отработали вопрос мероприятий по разведке, изучили местность, посмотрели, что нам будет мешать и помогать для проведения засады. В дальнейшем мы практически отработали порядок выдвижения в район проведения засады по элементам. Второе – отработали вопрос действия личного состава в ходе наблюдения, нападения на колонну при выдвижении в район проведения засады, а также отработали вопрос по захвату пленного, его эвакуации в район сбора огневой засады.