Курсанты Военной академии провели занятия по разведке

В белорусской армии новый учебный год. Основами военной тактики занялись курсанты общевойскового факультета Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусской армии новый учебный год. Основами военной тактики занялись курсанты общевойскового факультета Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время учебы мотострелки отработают задачи по организации разведки местности, а также то, в каком порядке нужно исследовать район нахождения условного противника.
Алексей Хохленков, старший преподаватель кафедры тактики Военной академии Беларуси:
Мы отработали вопрос мероприятий по разведке, изучили местность, посмотрели, что нам будет мешать и помогать для проведения засады. В дальнейшем мы практически отработали порядок выдвижения в район проведения засады по элементам. Второе – отработали вопрос действия личного состава в ходе наблюдения, нападения на колонну при выдвижении в район проведения засады, а также отработали вопрос по захвату пленного, его эвакуации в район сбора огневой засады.
Кроме устройства засад, занятия включают скрытное передвижение в лесном массиве. Особое внимание при этом курсанты уделяют автономным действиям малочисленных групп.