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Чем опасен перфекционизм и как от него избавиться? Ответил магистр психологии

14 декабря 2023 08:02
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Сталкивались ли когда-нибудь с перфекционизмом? Это очень тонкое понятие, а местами и скользкое. В этом мы без психолога не разберемся.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Чем опасен перфекционизм и как от него избавиться? Ответил магистр психологии-1

Денис Северов, магистр психологии:
Перфекционисты – это люди, внутри которых есть очень высокие стандарты идеала, качества. Они могут быть обусловлены в отношении самих себя: я должен все делать идеально, в отношении других людей, идеализация всего мира. Край – это мешающая жить человеку установка, которая вызывает у него огромное количество напряжения, требования к другим людям.

Перфекционисты – хорошие карьеристы. Достигая успехов, они их обесценивают, двигаются дальше. В этом им можно позавидовать. Но это не значит, что все целеустремленные люди перфекционисты.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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