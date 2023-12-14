Чем опасен перфекционизм и как от него избавиться? Ответил магистр психологии

Сталкивались ли когда-нибудь с перфекционизмом? Это очень тонкое понятие, а местами и скользкое. В этом мы без психолога не разберемся.

Денис Северов, магистр психологии:

Перфекционисты – это люди, внутри которых есть очень высокие стандарты идеала, качества. Они могут быть обусловлены в отношении самих себя: я должен все делать идеально, в отношении других людей, идеализация всего мира. Край – это мешающая жить человеку установка, которая вызывает у него огромное количество напряжения, требования к другим людям.

Перфекционисты – хорошие карьеристы. Достигая успехов, они их обесценивают, двигаются дальше. В этом им можно позавидовать. Но это не значит, что все целеустремленные люди перфекционисты.