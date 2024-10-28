В Минске стартовал финал конкурса молодых журналистов «Пресс-код»

Около 80 человек вышли в финал третьего сезона конкурса «Пресс-код». В течение двух дней начинающие журналисты будут бороться за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. За время существования проекта это рекордное количество. Ранее каждый участник конкурса защищал свои работы на региональном уровне. И теперь – финал. Сегодня в номинациях «Лучший видеосюжет о памятных местах Беларуси, известных людях, знаменательном событии», «Лучший видеоблог», «Лучшая операторская работа» оценивался 41 автор. Завтра же испытания ждут представителей печатных СМИ. Жюри будут представлены авторские материалы: репортаж, специальный проект патриотической тематики, фотоработы.