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В Минской области в период осенних каникул реализуются проекты по вторичной трудовой занятости

28 октября 2024 14:23
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Провести время с пользой. В Минской области в период осенних каникул реализуются проекты по вторичной трудовой занятости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области в период осенних каникул реализуются проекты по вторичной трудовой занятости-2

В Крупской школе №1 развернули настоящую швейную мастерскую. 

Во время осенних каникул старшеклассницы сделают акцент на постельное белье. Куплено необходимое полотно, определен объем. Учащиеся будут работать по 4 часа в день, учитывая свои возможности. За это они получат денежное вознаграждение.

В Минской области в период осенних каникул реализуются проекты по вторичной трудовой занятости-4

Ксения Жданова, ученица средней школы № 1 имени В.Н. Марцинкевича:
Во время того, как мы шьем, мы учимся работать в команде. Эта работа нам очень нравится. Она дает возможность самим заработать на какие-то свои цели.

В Минской области в период осенних каникул реализуются проекты по вторичной трудовой занятости-6

Жанна Ходатович, директор средней школы № 1 имени В.Н. Марцинкевича:
Это шанс для детей, чтобы попрактиковать свои умения. Так как в нашем учреждении образования организована профессиональная подготовка по профессии швея. Учащиеся этой группы могут практиковаться во время работы.

В Крупском районе вторичной занятостью будет охвачено порядка 20 учащихся. Девочки будут шить, а ребята помогать в благоустройстве территории.

# Образование в Беларуси

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