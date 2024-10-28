Юбилей Борисовской епархии, 150-летие храма Воскресения Христова. О важных датах поговорили с протоиереем

Олег Лепешенков, СТВ: Яркий повод нашей встречи – 150-летие собора и десятилетие Борисовской епархии. Но борисовская земля древняя, и православие на ней утвердилось гораздо раньше.

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовской епархии:

Да, православие утвердилось гораздо раньше на борисовских землях, но история храма тоже начинается раньше, потому что до кафедрального собора на этом месте стоял деревянный собор, который тоже имел свое начало, большое значение для жителей Борисова.

Во времена Великой Отечественной войны храм был открыт, убранство восстановлено. Здесь были регулярные богослужения. С тех пор, несмотря на последующие гонения, храм ни разу не закрывался, принимая верующих, которые хотели совершать молитву даже в то сложное время. Сегодня это место притяжения для всех жителей города.