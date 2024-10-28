Прямой эфир

Юбилей Борисовской епархии, 150-летие храма Воскресения Христова. О важных датах поговорили с протоиереем

28 октября 2024 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в храме Воскресения Христова города Борисова встретились с протоиереем Сергием Башкировым, секретарем Борисовской епархии.

Олег Лепешенков, СТВ:
Яркий повод нашей встречи – 150-летие собора и десятилетие Борисовской епархии. Но борисовская земля древняя, и православие на ней утвердилось гораздо раньше.

Юбилей Борисовской епархии, 150-летие храма Воскресения Христова. О важных датах поговорили с протоиереем-2

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовской епархии:
Да, православие утвердилось гораздо раньше на борисовских землях, но история храма тоже начинается раньше, потому что до кафедрального собора на этом месте стоял деревянный собор, который тоже имел свое начало, большое значение для жителей Борисова.

Во времена Великой Отечественной войны храм был открыт, убранство восстановлено. Здесь были регулярные богослужения. С тех пор, несмотря на последующие гонения, храм ни разу не закрывался, принимая верующих, которые хотели совершать молитву даже в то сложное время. Сегодня это место притяжения для всех жителей города.

Подробности в видео.

# Религия # Олег Лепешенков

Другие новости рубрики

Все новости
Волонтёрские отряды «Доброе сердце» – члены БРСМ помогают пожилым людям подготовиться к зиме
28 октября 2024 14:14

Волонтёрские отряды «Доброе сердце» – члены БРСМ помогают пожилым людям подготовиться к зиме

В Минской области убрано 85 % площадей с кукурузой – как проходит зелёная жатва в Логойском районе?
28 октября 2024 14:12

В Минской области убрано 85 % площадей с кукурузой – как проходит зелёная жатва в Логойском районе?

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»
28 октября 2024 13:49

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»