Волонтёрские отряды «Доброе сердце» – члены БРСМ помогают пожилым людям подготовиться к зиме

Волонтеры БРСМ Минской области помогают пожилым людям подготовиться к зиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трудовые десанты выходят еженедельно. Адресаты – ветераны, инвалиды и все те, кто в этом нуждается. Работы хватает: наколоть дров, подготовить дворовые территории к зиме, убрать цветники и листья на участке, собрать урожай.

Нине Антоновне 86 лет, и, несмотря на свои годы, она остается энергичной. Однако с некоторыми домашними делами ей уже становится тяжело справляться самостоятельно, поэтому трудовой десант не раз приходил на помощь. В стороне волонтеры никогда не остаются. Каждый визит – это не просто подмога по хозяйству, но и общение. Ведь некоторые в нем нуждаются больше всего.

Дарья Авсюк, корреспондент: Волонтеры заглянули в гости к Нине Антоновне Мороз. В осенний сезон фронт работы большой. Убрать цветники, листья и мусор на участке.

Нина Мороз, жительница Клецка:

Хочется, чтобы сделали помощники хорошо. В огороде все растет: и трава, и нужное, и не нужное.

На территории Клецкого района действуют 18 волонтерских отрядов «Доброе сердце». Их участники организуют трудовые десанты. Внимание уделят каждому. Для молодых людей это шанс проявить свои лучшие качества, а кто-то, возможно, определится и с будущей профессией.