Как создавали музей, посвящённый женщинам? Рассказала учитель из Калинковичей

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Светлана Канаш, учитель истории гимназии г. Калинковичи, руководитель музея «Славные женщины, матери»:

Я люблю свой город, район, свою страну. Мне здесь комфортно, спокойно. Здесь моя семья. Наверное, все мои мечты сбылись.

Наш музей был открыт в 2009 году. Музея, посвященного женщине, не было. Я отвечала за экспозицию «Женщины в промышленности, торговле и связи». Мы ходили к женщинам на дом. Многие с удовольствием нас встречали, рассказывали о себе, делились грамотами. Так по крупицам и создавался наш музей. Музей наш краеведческой направленности. Здесь рассказано о женщинах, которые внесли свой весомый вклад в развитие нашего города и района.