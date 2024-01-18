Насколько полезно окунаться в ледяную воду? Рассказываем о плюсах и минусах крещенской традиции

Уже в ближайшую пятницу, 19 января, православный мир отметит великий праздник – Крещение Господне, сообщили в программе «Минщина» на на СТВ. В этот день в сочельниках и храмах пройдут службы. После чего, как считается, вода обретет первозданную чистоту и дар божественной благодати. В ночь с 18-го на 19 января обычай обязывает верующих окунуться в холодную воду.

Вилейчанин Кузьма Синоптик практикует обливание холодной водой вот уже более семи лет. Процедуру старается выполнять ежедневно при любой погоде. Даже лютые морозы мужчину не пугают. Каждое утро он выходит во двор своего дома, ступает босиком на землю и выливает на себя ведро холодной воды.

Кузьма Синоптик:

Когда происходит вот это вот обливание, человек становится босыми ногами на землю. Он сделал вдох, выдох. Попросил у неба, у всевышних сил что-то доброе для себя. И это идет самопрограммирование. Потом выливаешь на себя ведро воды холодной, это все равно как печать ставит на тебя. У людей шок, как это можно в 20-градусный мороз выйти на улицу, вылить на себя еще ведро ледяной воды и после этого быть веселым, здоровым и счастливым.