В Минске стартовал 60-й Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Сохранить память о подвиге для будущих поколений. Студенты педагогического университета отправляются в Звездный поход по местам боевой и трудовой славы. Начало 60-му по счету проекту дал флешмоб-поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный Звездный поход посвящен 80-летию Великой Победы. Вместе с белорусскими студентами участие в нем принимают представители педагогических вузов России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Китая. Всего в программе 11 маршрутов, которые охватывают практически все области страны. Молодые люди встретятся с ветеранами войны и труда, возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной, познакомятся с историческими местами районов. Также будущие педагоги заглянут в школы, где проведут для учащихся «Уроки мужества» и расскажут о героях войны.

Елена Зверева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: Я в первую очередь еду туда с целью, чтобы отдать дань памяти и уважения героям и ветеранам Великой Отечественной войны. Потому что мне как человеку, любящему свою Родину, хочется, чтобы никто никогда не забывал о том, какой ценой была достигнута Победа.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Поскольку сегодня педагог становится ключевой фигурой, который будет обеспечивать устойчивое будущее нашей страны, ибо он имеет дело с будущими поколениями. Наши выпускники будут обучать и воспитывать подрастающее поколение Беларуси. Наша история Беларуси в годы Великой Отечественной войны – это основа нашей памяти.

Первый Звездный поход состоялся в 1966 году. За всю историю проекта участие в нем приняли более 15 тысяч студентов и преподавателей БГПУ. Более полувека такая инициатива помогает сохранять историческую правду и передавать ее следующим поколениям.