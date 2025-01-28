1063 пустующих дома вовлекут в хозоборот в Минской области

В Год благоустройства внимание порядку на земле. В Минской области планируется вовлечь в хозяйственный оборот свыше тысячи пустующих домов, а это более 250 гектаров земли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По сравнению с 2024 годом показатели увеличены. При этом продажи пустующих домов выросли. Некоторые проданы за 1 базовую величину. Пустующие жилые дома могут быть вовлечены в хозяйственный оборот путем их продажи либо предоставления новому владельцу участка с условием сноса. Только в Копыльском районе задача – вовлечь в хозоборот более 50 объектов.

Владимир Рудаковский, председатель Копыльского районного Совета депутатов:

В целом работа проводится сельскими исполнительными комитетами по домам, которые подлежат сносу, ветхими либо пустующими. Для того чтобы снести дом, необходимо в соответствии с 116-м указом пройти всю процедуру. Сначала дом осматривают, затем выбывает комиссия и составляет акт осмотра.

Сейчас в Едином реестре пустующих домов Беларуси более 23 тысяч объектов.