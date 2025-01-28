Жительница Жодино обнаружила в своём доме фронтовое письмо

Послание, которое прошло путь длиною в 80 лет. Письмо с фронта обнаружила в своем доме жительница Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как стало известно, это рукопись красноармейца Павла Филимонова, который писал своей матери. В каждой строчке тепло и любовь, а также вести с фронта и радостные новости о награде. На листе бумаге сохранилась дата: 14 мая 1944 года. Уникальную находку передали в фонд Жодинского краеведческого музея. Сейчас ведется поиск сведений о судьбе солдата.

Галина Гладкевич, главный хранитель фондов Жодинского краеведческого музея:

Штамп отправки: 18.05.1944 года, и штамп «Получение письма». Письмо, мы точно знаем, дошло до Ростова. Отправлялась в Ярославскую область, Ростовский район. Сын пишет письмо матери и спрашивает: «Живы ли вы? Как вы, мамаша? Я жив, у меня все хорошо». И так приятно это вот читать. Есть фраза-подсказка в конце письма: «Я был ранен три раза и получил орден Красной Звезды».

Дмитрий Минич, директор Жодинского краеведческого музея:

Экспозиция постоянно пополняется, и мы используем такие современные технические средства. В этом инфокиоске мы показываем фотографии и краткие биографии не только жодинцев, но и тех людей, которые приехали в Жодино уже после войны.