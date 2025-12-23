Новости по тегу #БГПУ им.М.Танка

Учащиеся факультета дошкольного образования подготовили для малышей спектакль. Показали яркую анимационную программу. В подарок привезли сладкие угощения.
Вместе с белорусскими студентами участие в нем принимают представители педагогических вузов России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Китая.
Кузница педагогических кадров и один из старейших университетов страны сегодня отмечает 110 лет со дня образования.
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