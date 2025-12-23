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Новости по тегу #БГПУ им.М.Танка

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов
23 декабря 2025 09:31

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов

В Минске стартовал 60-й Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа
28 января 2025 14:00

В Минске стартовал 60-й Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ
21 ноября 2024 10:27

Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ

БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром
03 ноября 2022 14:02

БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром

Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться
27 июля 2020 14:21

Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться

БГПУ исполнилось 105 лет. Что можно увидеть в виртуальном музее и какие специальности популярны?
21 ноября 2019 10:02

БГПУ исполнилось 105 лет. Что можно увидеть в виртуальном музее и какие специальности популярны?

Коллектив БГПУ имени М.Танка отмечен премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»
12 января 2017 08:00

Коллектив БГПУ имени М.Танка отмечен премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»

Инга Кижло, преподаватель кафедры логопедии БГПУ имени М.Танка в программе «УТРО» на СТВ
22 октября 2015 07:49

Инга Кижло, преподаватель кафедры логопедии БГПУ имени М.Танка в программе «УТРО» на СТВ