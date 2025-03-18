В Минске состоялся закрытый показ документального фильма «Чужое небо»

Что на самом деле скрывается за мечтой о жизни в «райской» Европе? Ответ на этот вопрос в новом документальном фильме «Чужое небо». Белтелерадиокомпания 18 марта вечером организовала закрытый показ картины нашего коллеги политобозревателя Алексея Мартиненка. Он состоялся в кинотеатре «Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основой повествования стали реальные истории белорусов, которые переехали в Польшу и страны Прибалтики после событий 2020 года. Поиски счастья за рубежом для них обернулись разочарованием и борьбой за выживание. Каждый из них рассказывает о несладкой жизни в эмиграции: с какими трудностями и вызовами столкнулись, как обустраивали быт, искали работу и пытались создать семьи на чужой земле. В документальном фильме герои поделились своими чувствами и переживаниями. Рассказали истории счастливого возвращения на Родину.

Алексей Мартиненок, режиссер документального фильма «Чужое небо», политический обозреватель Белтелерадиокомпании:

Ценная особенность этого фильма заключается в том, что в нем нет ни слова закадрового текста от автора. Все рассказывают сами герои. Это голая правда, скажем так.

Юлия Брикина-Борисова, главный герой документального фильма «Чужое небо»:

Небо, казалось бы, оно для всей земли одно и то же. Небо, воздух и солнце. Но ты понимаешь, что это не твое, это чужое. Ну никогда не забуду эти минуты, когда я вернулась домой в суете. Контроль паспортов, чемоданы. Ты останавливаешься возле автобуса, который тебя отвезет домой. И понимаешь, что ты дома. Здесь действительно домашнее, свое родное небо. Фильм построен на откровенных интервью и наполнен эмоциональными переживаниями героев. После множества испытаний, с которыми пришлось столкнуться за рубежом, они переосмыслили свои ценности и приоритеты.

Роман Протасевич, блогер:

Даже по названию можно быть, я бы сказал, заинтригованным, особенно для человека, который также прошел через многие вещи и также видел вот это самое пресловутое чужое небо.