В 2025-м в Минске запланирован ремонт почти 1,9 млн кв. м асфальтобетонного покрытия

В 2025 году в столице планируют обновить почти 1,9 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более половины от этого объема – это полная замена дорожного полотна. Уже с начала 2025 года выполнен ямочный ремонт на площади более 20 тысяч квадратных метров. Что стало возможным благодаря активной работе по обустройству защитных слоев и герметизации трещин в предыдущие годы. Также сейчас идет замена остановочных пунктов. Будет обновлено 200 павильонов.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Остановки будут единого архитектурного стиля. Концепция эта утверждена два года назад. Оцинкованный металл, ударопрочные тонированные стекла со сроком службы не менее пяти лет.

Кроме того, в зимний период благодаря мягким погодным условиям удалось значительно уменьшить расход реагентов. По сравнению с предыдущим сезоном, использование соли сократилось вдвое, а пескосоляной смеси – в четыре раза.