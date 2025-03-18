В ЗАГСе Минска отпраздновали золотую свадьбу! Пара поделилась советами для семейной жизни

Вальс Мендельсона спустя 50 лет. В ЗАГСе Заводского района семья Макаревич отметила золотой юбилей со дня свадьбы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Через всю жизнь супруги пронесли любовь и уважение друг к другу, сберегли тепло домашнего очага и сохранили молодость души. Одно из самых важных семейных событий они решили отпраздновать в кругу самых родных и близких. Как прожить вместе полвека и сохранить любовь друг к другу – узнала Яна Лысякова.

Как и 50 лет назад супруги Антон и Лариса Макаревич входят в стены ЗАГСа под марш Мендельсона. Рядом близкие, родные и друзья. За годы совместной жизни построили дом, родили и достойно воспитали сына и дочь, дождались внуков. И через все годы пронесли любовь и взаимоуважение.

Лариса Макаревич:

Замуж я выходила в своей деревне. Мы вместе росли, вместе учились, а в старших классах у нас зародилась крепкая дружба. Они знакомы сколько себя помнят – с самого детства. Выросли в деревне Моторово Пуховичского района, даже жили на одной улице в соседних домах. Учились в одном классе. Влюбились. Затем Антон ушел в армию, а Лариса его терпеливо ждала. И дождалась. Сразу же сыграли большую свадьбу.

Галина Коркина:

50 лет назад была свадьба, родители сказали: «Дети, любите друг друга, уважайте, цените, уступайте друг другу». И вот 50 лет они так это все и делали. Через год родился сын, позже – дочь. Много и добросовестно трудились. Лариса Константиновна посвятила свою жизнь сфере торговли, а Антон Антонович работал оператором холодильных установок на Минском молочном заводе.