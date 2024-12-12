В БГУ пройдёт финал международного фестиваля-конкурса «Созвездие»

Яркие детали и неординарные решения – на факультете социокультурных коммуникаций БГУ пройдет финал ежегодного фестиваля-конкурса «Созвездие», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году он получил статус международного, объединив молодых дизайнеров одежды из Беларуси, России и Казахстана.

Традиционно в конкурсе приняли участие студенты средних специальных и высших учебных заведений. В 2024 году для участия подано более 200 заявок. Молодые дизайнеры прошли путь от создания эскиза до пошива коллекции. По итогам отборочного тура в финал вышло 75 работ. Как отметили организаторы, тематической привязки не было, однако особое внимание уделяли деталям, технике и оригинальности. Теперь конкурсные работы будут оценивать по номинациям. Среди них – «Дизайнер одежды», «Этностиль» и другие.

Александр Бурачонок, декан факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Участие в этом конкурсе, выход в финал – это уже маленькая победа для самих студентов, это признание. Студенты, которые учатся на таких специальностях, для них выставка, фестиваль, показ – это уже то, что им приносит такое внутреннее удовлетворение. И тем самым они понимают, что их работа ценится, то есть их идеи могут быть воплощены в жизнь.

Фестиваль-конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, это хорошая площадка для обмена креативными идеями и опытом.